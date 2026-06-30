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Ilusi Kemenangan Trump, Kali Ini dalam "Kasus Pembunuhan"

30 Juni 2026 - 11:23
News ID: 1833526
Source: ABNA
Ilusi Kemenangan Trump, Kali Ini dalam "Kasus Pembunuhan"

Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa Mahkamah Agung negaranya dalam "kasus pembunuhan" telah memberinya kekuasaan untuk memberhentikan pejabat cabang eksekutif, para penunjuk, atau perwakilan lembaga.

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Donald Trump, Presiden AS, menulis di Truth Social: «Beberapa saat yang lalu di Mahkamah Agung AS, kemenangan besar diraih dalam “kasus pembunuhan”, yang menegaskan kekuasaan presidensial di negara kita untuk memberhentikan pejabat cabang eksekutif, para penunjuk, atau perwakilan lembaga, sesuai dengan Pasal II Konstitusi.»

Presiden AS, yang diketahui berusaha memecat pejabat yang melawan perintah-perintah ilegalnya, mengklaim: «Keputusan ini berakar pada tahun 1930-an, dan para presiden AS sejak saat itu telah berusaha mendapatkan putusan semacam itu!»

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