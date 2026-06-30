New York Times: Mengapa Orang Amerika Tidak Lagi Menyukai Trump?

Dilansir oleh kantor berita ABNA, surat kabar Amerika New York Times dalam sebuah artikel menulis bahwa kurang dari dua tahun setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih, ia menghadapi penurunan drastis popularitasnya. Beberapa bisik-bisik di kalangan politik negara ini meyakini bahwa dinamika politik dan budaya yang menyertai kemenangannya dalam pemilu 2024 sedang menurun, dan banyak dari mereka yang memilihnya kecewa dengan kinerjanya.

David Wallace-Wells, penulis artikel ini, berpendapat bahwa kampanye yang disebut "Proyek MAGA" ("Membuat Amerika Hebat Kembali") dalam beberapa tahun terakhir tidak bertahan lama, dan negara bahkan menyaksikan transformasi terbalik yang mengembalikan panggung ke titik yang berbeda.

Penulis menambahkan bahwa kaum konservatif dan pendukung Trump setelah pemilu percaya bahwa negara telah memasuki fase baru yang berpusat pada pengakhiran kebijakan keragaman dan kesetaraan, pengetatan imigrasi, dan kebangkitan nilai-nilai ekstrem, tetapi narasi ini secara bertahap kehilangan kilaunya seiring dengan meningkatnya krisis politik dan ekonomi.

Trump kehilangan capaiannya setelah pemilu. Kebijakan ekonominya, terutama tarif, menyebabkan gelombang inflasi baru, proyek reformasi aparatur negaranya gagal, dan kampanye kerasnya melawan imigran di kota-kota Amerika memicu reaksi luas.

Ketidakpuasan Publik

New York Times untuk menjelaskan penurunan popularitas Trump mengutip beberapa indikator, termasuk penurunan tingkat persetujuannya ke tingkat terendah. Dalam kondisi ini, Demokrat menemukan peluang nyata untuk merebut kembali Senat. Selain itu, ada ketidakpuasan publik yang muncul terhadap Trump setelah perang dengan Iran dan berakhirnya perang tersebut yang digambarkan penulis sebagai "memalukan".

Penulis menambahkan bahwa operasi militer AS di luar negeri melemahkan citra Trump sebagai presiden yang menentang perang, menyebabkan kenaikan harga minyak, dan mengungkap aspek kerapuhan kekuatan Amerika.

New York Times menegaskan bahwa penurunan popularitas Trump tidak terbatas hanya pada pemilih independen, tetapi juga mencakup kelompok-kelompok yang dianggap Partai Republik sebagai dasar masa depan gerakan MAGA. Popularitas Trump di kalangan pemuda dalam beberapa jajak pendapat turun hingga 50%. Popularitas Trump juga menurun drastis di kalangan orang Afrika-Amerika dan Latino, dan bahkan di kalangan kelas pekerja kulit putih yang merupakan basis pemilih tradisionalnya.

Penulis menyimpulkan bahwa pemilu dan kemenangan partai tidak selalu mencerminkan perubahan mendasar dalam identitas masyarakat Amerika, dan banyak yang berlebihan dalam keyakinan bahwa kemenangan Trump berarti perubahan permanen dalam arah negara.