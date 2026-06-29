Berbagai aliran politik dan arus populer di Lebanon menyerukan penolakan terhadap perjanjian Washington

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Perjanjian yang ditandatangani antara pemerintah Lebanon dan rezim Zionis di Washington telah menimbulkan gelombang reaksi politik dan populer di Lebanon. Reaksi yang menunjukkan adanya kesenjangan yang mendalam dalam atmosfer politik negara ini dan penentangan dari berbagai partai, aliran, dan tokoh Lebanon terhadap perjanjian ini. Para penentang menganggap perjanjian ini bertentangan dengan kedaulatan nasional, menstabilkan kepentingan rezim Zionis dan menciptakan risiko politik dan keamanan bagi Lebanon; Sebuah isu yang tidak sejalan dengan narasi para pendukung kesepakatan tentang adanya konsensus internal terhadapnya.

Syekh Naim Qasim, Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyebut perjanjian ini sebagai "penghinaan dan aib" dan menganggapnya tidak sah. Ia menekankan bahwa menjadikan mundurnya rezim Zionis dengan syarat pelucutan senjata perlawanan adalah tindakan yang melewati batas, dan Hizbullah akan mengupayakan implementasi klausul pertama dari kesepakatan tersebut, yaitu penarikan sepenuhnya rezim Zionis dari Lebanon, dengan menggunakan semua kapasitas politik, internasional, dan Arab.

Gerakan Amal juga mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan perjanjian tersebut “tidak seimbang” dan menyatakan bahwa sebagian besar klausulnya sejalan dengan kepentingan rezim Zionis dan bertentangan dengan kepentingan nasional Lebanon. Gerakan ini juga menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak melindungi kedaulatan Lebanon dan tidak dapat menjadi dasar perjanjian yang adil.

Walid Jumblatt, mantan ketua Partai Sosialis Progresif, menilai perjanjian ini tampak bersifat trilateral tetapi isinya sepenuhnya unilateral, dan memperingatkan agar tidak mengabaikan perjanjian gencatan senjata. Talal Arslan, Ketua Partai Demokrat Lebanon, juga menilai perjanjian tersebut tidak seimbang, yang menurutnya melegitimasi pendudukan, melanggar kedaulatan Lebanon, dan akan menimbulkan hasutan internal.

Mengkritik ketentuan perjanjian tersebut, Gerakan Nasional Bebas juga menyatakan bahwa tidak ada referensi eksplisit mengenai penarikan rezim Zionis dari wilayah pendudukan dan jadwal pelaksanaannya, dan penggunaan frasa "pembentukan kembali" hanya menambah ambiguitas perjanjian dan memberikan kemungkinan melanjutkan pendudukan bagi Israel. Gerakan ini juga menganggap penghapusan perjanjian gencatan senjata dari teks sebagai salah satu titik lemah terpenting dari perjanjian tersebut dan memperingatkan bahwa perjanjian apa pun yang tidak memiliki konsensus nasional dan menyebabkan perpecahan internal dapat menyebabkan ketegangan dan hasutan di Lebanon. Gibran Basil, ketua gerakan ini, sambil menyerukan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, menekankan bahwa pembebasan tanah, penguatan pemerintahan dan jaminan keluarnya rezim Zionis sepenuhnya harus diprioritaskan.

Osama Saad, seorang anggota parlemen, menggambarkan perjanjian ini sebagai sebuah "kutukan" dan menekankan perlunya menjaga kesatuan front dalam negeri, merujuk pada pemberian alasan untuk hasutan dan jebakan rezim Zionis. Halima Qaqour, anggota parlemen lainnya, juga mengkritik klausul yang mencegah Lebanon mengambil tindakan politik dan hukum apa pun terhadap rezim Zionis di forum internasional, dan menyebut perjanjian ini sebagai "kesalahan besar dan berbahaya".

Jamaat-e-Islami Lebanon juga mengumumkan bahwa perjanjian apa pun harus didasarkan pada pelestarian kedaulatan sepenuhnya, penarikan penuh rezim Zionis dari seluruh wilayah pendudukan, penghentian agresi, pembebasan tahanan, dan pemulangan yang aman bagi para pengungsi. Gerakan ini menekankan bahwa keputusan perang dan perdamaian harus dibuat hanya dalam kerangka institusi hukum Lebanon, dan setiap diskusi mengenai monopoli senjata yang dimiliki pemerintah tidak boleh dilakukan di bawah tekanan pendudukan atau ancaman. Jamaat-e-Islami juga memperingatkan agar penarikan mundur rezim Zionis tidak tunduk pada kondisi keamanan atau membatasi hak Lebanon untuk membela diri secara sah dan menuntut penarikan penuh penjajah berdasarkan jadwal tertentu dan dengan jaminan internasional dan Arab yang mengikat.

"Dewan Cendekiawan Muslim Lebanon" juga mengumumkan penolakannya terhadap perjanjian apa pun yang mengakui legitimasi rezim Zionis, memberikan dasar bagi normalisasi hubungan, tidak menjamin penarikan penuh penjajah dari Lebanon, atau melegitimasi semacam perwalian asing atas Lebanon, dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak perjanjian ini.

Menurut laporan Al-Akhbar, selain oposisi tersebut, beberapa aliran politik mendukung perjanjian tersebut. Samir Geagea, ketua partai "Pasukan Lebanon", menggambarkannya sebagai tindakan politik paling penting yang dilakukan pemerintah Lebanon dalam lima puluh tahun terakhir untuk mengeluarkan negara tersebut dari krisis yang ada. Sami Al-Jamil, ketua Partai Kataib, juga menganggap perjanjian tersebut sebagai sebuah "prestasi", meski ia menyebut implementasinya sebagai tantangan utama. Fouad Makhzoumi, anggota parlemen, menilai perjanjian ini sebagai langkah bersejarah untuk mencapai perdamaian, membangun otoritas pemerintah dan memonopoli senjata yang dimilikinya. Mark Zou juga mendukung perjanjian tersebut dan Wadah al-Sadegh menyebutnya sebagai "kemenangan bagi Lebanon".

Di sisi lain, Partai Etno-Sosial Suriah menganggap perjanjian ini sebagai "kejahatan yang tidak dapat dibenarkan" dan serupa dengan perjanjian 17 Mei dan menyatakan bahwa ketentuan-ketentuannya melemahkan kedaulatan nasional dan menyebabkan negara melakukan penghasutan. Partai ini juga menegaskan bahwa tidak seorang pun berhak menyerahkan satu bagian pun wilayah Lebanon atau menjadikannya pendudukan dalam bentuk apa pun dan memperingatkan terhadap penggunaan kekuatan asing terhadap rakyat Lebanon.

Hana Gharib, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Lebanon, juga mengumumkan penolakannya terhadap perjanjian ini dan menekankan bahwa sama seperti partai ini telah menentang perjanjian dengan rezim Zionis mengenai demarkasi perbatasan maritim, maka partai tersebut tidak akan menerima perjanjian tersebut, yang menurutnya merupakan simbol penyerahan diri dan kompromi. Dia menyatakan bahwa perdamaian tidak mungkin terjadi dengan "rezim apartheid dan genosida" dan menyerukan kesatuan semua aliran untuk membatalkan perjanjian ini.

Gerakan “Warga Negara dan Warga Negara dalam Satu Pemerintahan” juga diumumkan dengan menerbitkan pernyataan bahwa teks perjanjian tersebut dibuat oleh Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengkompensasi konsekuensi politik dari keputusan Donald Trump untuk menghentikan perang melawan Iran dan menarik rezim Zionis dari proses utama negosiasi, dan rakyat Lebanon akan membayarnya. Gerakan ini juga memperingatkan risiko hasutan internal, menganggap pembentukan pemerintahan baru dan bertanggung jawab sebagai syarat utama untuk mengatasi situasi saat ini dan menekankan bahwa mencegah semakin parahnya perpecahan internal harus menjadi prioritas semua kekuatan politik di Lebanon.