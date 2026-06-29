Bernie Sanders: Trump membunuh ribuan orang tak bersalah di Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bernie Sanders, senator senior Amerika dari Vermont, mengatakan dalam pidatonya: Trump ingin mengalokasikan tambahan 500 miliar dolar untuk anggaran militer, dan ini bukan prioritas rakyat.

Senator senior AS mengatakan: Trump berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang tanpa akhir, namun ia memulai perang melawan Iran yang menewaskan ribuan pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah.

Bernie Sanders kemudian menambahkan: "Kami akan mengakhiri kebijakan luar negeri yang tidak bermoral dan tidak efektif, serta anggaran militer yang melebihi satu triliun dolar per tahun." Tidak perlu lagi menghabiskan miliaran dolar untuk perang tanpa akhir. Tidak akan ada lagi berita mengenai pengeluaran miliaran dolar pada kabinet genosida Netanyahu di Israel.