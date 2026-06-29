Perang dengan Iran belum berakhir; Kemenangan terbesar Trump adalah penarikan diri dari Timur Tengah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - "Taj Gill", seorang analis Amerika, dalam wawancara dengan "Steve Bannon", mengkritik berlanjutnya ketegangan dengan Iran dan memperingatkan bahwa kelanjutan konflik ini dapat membawa Amerika pada kehancuran dan perang tanpa akhir.

Dia menyatakan bahwa "jika kita melanjutkan konflik dengan Iran, perang ini akan berlangsung selamanya dan menjadi perang lain yang tidak ada habisnya", dan menambahkan: "Kemenangan terbesar yang dapat diraih Trump saat ini adalah meninggalkan konflik ini dan meninggalkan Timur Tengah." Kita harus fokus pada permasalahan dan permasalahan dalam negeri Amerika.”

Analis Amerika ini juga menunjukkan dampak ekonomi dari konflik ini dan berkata: "Hanya di musim semi, lebih dari 100 miliar dolar telah dihabiskan untuk konflik ini, dan cadangan minyak strategis Amerika Serikat hampir mencapai nol."

Membandingkan situasi Amerika Serikat saat ini dengan pengalaman Uni Soviet dalam perang Afghanistan, Gill memperingatkan: "Uni Soviet runtuh karena konflik di Afghanistan pada tahun 1980-an, dan jika Amerika Serikat terus melanjutkan jalur yang sama, mereka mungkin menghadapi nasib serupa."