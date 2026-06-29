Velayati: Kebebasan Lebanon tanpa kemerdekaan politik adalah sangkar emas

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ali Akbar Velayati, penasihat internasional Pemimpin Revolusi Islam, menerbitkan sebuah unggahan di salah satu jejaring sosial yang merujuk pada peristiwa di Lebanon, dan menulis: «Setelah bertahun-tahun pengalaman diplomatik, saya katakan: “Kebebasan tanpa kemerdekaan politik adalah sangkar emas”; Hizbullah adalah tiang tenda dan pelindung sejati eksistensi dan kemerdekaan Lebanon».