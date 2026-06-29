Hizbullah: Kami Sedang Memantau Musuh Zionis; Hak Membela Tanah Air Tetap Terjaga

Menurut laporan kantor berita ABNA, Hizbullah Lebanon dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa tentara musuh Zionis kemarin terus melanggar perjanjian gencatan senjata dengan melakukan serangan udara, ledakan, dan menargetkan berbagai wilayah di Lebanon selatan.

Hizbullah dalam pernyataan ini menekankan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran berat dan nyata terhadap gencatan senjata.

Hizbullah menambahkan: Berdasarkan laporan yang diterima, musuh Zionis menargetkan bangunan tempat tinggal di wilayah "Nabatiye" dan "Meifdun", dan satu drone menyerang lahan terbuka di desa "Farun".

Selain itu, tentara musuh melalui operasi penghancuran meledakkan bangunan tempat tinggal di desa "Tayba" dan "Hadatha", serta melakukan ledakan di desa "Majdal Zun".

Perlawanan Islam di akhir pernyataannya, dengan menyatakan bahwa mereka secara cermat memantau semua kasus pelanggaran gencatan senjata oleh tentara musuh Zionis, menegaskan hak sah mereka untuk membela tanah air dan bangsa.