Konsultasi bin Salman dan Macron tentang Perkembangan Terbaru Nota Kesepahaman Iran-AS

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Qatar, Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi, hari ini, Minggu, melakukan konsultasi telepon dengan Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Berdasarkan pernyataan media ini, Putra Mahkota Arab Saudi dan Presiden Prancis dalam konsultasi telepon ini membahas perkembangan regional dan internasional.

Mereka juga membahas perkembangan terbaru terkait nota kesepahaman yang ditandatangani antara AS dan Republik Islam Iran, serta upaya untuk mencapai solusi komprehensif yang mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan.

Kantor berita Qatar kemudian menambahkan: Kedua pihak menekankan pentingnya menjamin kebebasan bernavigasi dan mendukung upaya diplomatik untuk mengurangi ketegangan. Mereka juga membahas bidang-bidang kerja sama dan sejumlah isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.