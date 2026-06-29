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Penghancuran Rumah-Rumah Tempat Tinggal di Selatan Jalur Gaza

29 Juni 2026 - 09:33
News ID: 1833043
Source: ABNA
Penghancuran Rumah-Rumah Tempat Tinggal di Selatan Jalur Gaza

Sumber-sumber Palestina melaporkan penghancuran bangunan-bangunan tempat tinggal di sebagian Khan Yunis di selatan Jalur Gaza oleh pasukan Zionis.

Menurut laporan kantor berita ABNA, tentara Israel melakukan pembongkaran bangunan-bangunan tempat tinggal di dekat kompleks Islam di wilayah "Bani Suhail" yang terletak di sebelah timur kota Khan Yunis, selatan Jalur Gaza.

Sumber-sumber Palestina juga melaporkan penggerebekan pasukan Zionis ke kamp-kamp "Al-Jalzun" di utara Ramallah dan "Ad-Duheisha" di selatan Betlehem.

Sumber-sumber tersebut juga menyatakan bahwa wilayah barat "Beit Lahiya" di utara Jalur Gaza telah menjadi sasaran tembakan artileri dari tentara Israel.

Selain itu, akibat tembakan tentara Israel semalam terhadap warga Beit Lahiya di utara Gaza, seorang anak perempuan Palestina berusia 3 tahun terluka.

Wilayah-wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, setiap hari menjadi saksi tindakan agresif, serangan, dan penggerebekan tentara Israel, serta penangkapan dan penganiayaan terhadap warga Palestina oleh pasukan Zionis.

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