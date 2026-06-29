Netanyahu: Kami Menyerang Infrastruktur Hizbullah dengan Sepengetahuan AS

Menurut laporan kantor berita ABNA, "Benjamin Netanyahu", Perdana Menteri rezim Zionis, dan "Israel Katz", Menteri Perang rezim ini, mengklaim telah menghancurkan terowongan dan infrastruktur bawah tanah milik Hizbullah di wilayah "Majdal Zun" di selatan Lebanon.

Dalam kelanjutan pernyataan ini disebutkan bahwa rezim Zionis sebelum melaksanakan operasi ini telah memberi tahu AS dan perwakilan AS di Lebanon mengenai penghancuran infrastruktur Hizbullah.

Netanyahu dan Katz dalam pernyataan ini mengumumkan bahwa tentara rezim ini akan terus menghancurkan infrastruktur Hizbullah dan menghilangkan ancaman bagi kota-kota di utara Israel.

Netanyahu dan Katz juga mengklaim bahwa tentara Zionis akan tetap berada di "zona aman" yang ditentukan di selatan Lebanon.

Netanyahu dan Katz menambahkan dalam klaim mereka bahwa terowongan yang dihancurkan berisi ratusan senjata dan sejumlah platform peluncuran roket.