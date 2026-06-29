Bernie Sanders: Trump Membunuh Ribuan Orang Tak Bersalah di Iran; Kabinet Genosida Netanyahu

Menurut laporan kantor berita ABNA, Bernie Sanders, senator senior AS dari negara bagian Vermont, dalam pidatonya menyatakan: «Trump ingin mengalokasikan tambahan 500 miliar dolar untuk anggaran militer, dan ini bukanlah prioritas rakyat.»

Senator senior AS ini menambahkan: «Trump selama kampanye pemilihannya berjanji akan mengakhiri perang tanpa akhir, tetapi dia memulai perang melawan Iran di mana ribuan pria, wanita, dan anak-anak tak bersalah tewas.»

Bernie Sanders kemudian menambahkan: «Kami akan mengakhiri kebijakan luar negeri yang tidak etis dan tidak efektif, serta anggaran militer yang jauh melampaui satu triliun dolar per tahun. Tidak akan ada lagi pengeluaran miliaran dolar untuk perang tanpa akhir. Tidak akan ada lagi pengeluaran miliaran dolar untuk kabinet genosida Netanyahu di Israel.»