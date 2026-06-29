Klaim Axios: Washington dan Teheran Sepakat Menghentikan Serangan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Axios mengutip seorang pejabat Amerika mengklaim bahwa Iran dan AS telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan serangan balasan dan mengadakan pertemuan minggu ini.

Berdasarkan klaim pejabat Amerika ini, Iran dan AS akan mengadakan pertemuan pada hari Selasa depan di kota Doha untuk menyelesaikan perselisihan terkait Selat Hormuz.

Sebelumnya, surat kabar The New York Times mengutip seorang pejabat tinggi Amerika mengklaim bahwa negosiasi teknis dengan Iran mengenai cara implementasi nota kesepahaman, masih direncanakan untuk hari-hari mendatang.

Pejabat Amerika ini dengan merujuk pada baku tembak terbaru antara Iran dan AS mengklaim bahwa tidak ada dialog yang dibatalkan dan komunikasi tetap berjalan.

Ini terjadi sementara beberapa jam sebelumnya surat kabar The Wall Street Journal mengklaim pembatalan negosiasi minggu ini di Swiss.