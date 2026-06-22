Pernyataan Bersama Qatar dan Pakistan tentang Hasil Pertemuan Lucerne antara Iran dan Amerika Serikat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – setelah berakhirnya putaran perundingan antara Iran dan Amerika Serikat, teks lengkap pernyataan bersama Qatar dan Pakistan mengenai hasil Pertemuan Danau Lucerne dipublikasikan.

Berikut terjemahan lengkap pernyataan tersebut:

Pernyataan Bersama Pemerintah Qatar dan Republik Islam Pakistan Mengenai Penutupan Pertemuan Danau Lucerne

Putaran pertama dialog tingkat tinggi dalam kerangka Nota Kesepahaman Islamabad telah berakhir di Bürgenstock, Swiss, dengan partisipasi perwakilan Republik Islam Iran, Amerika Serikat, serta dua pihak mediator, yaitu Pemerintah Qatar dan Republik Islam Pakistan.

Pertemuan Danau Lucerne berlangsung dalam suasana yang positif dan konstruktif. Sejumlah kemajuan yang menjanjikan telah dicapai, termasuk pembentukan mekanisme untuk melanjutkan dialog-dialog teknis yang lebih mendalam.

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, para pihak sepakat membentuk sebuah Komite Tingkat Tinggi yang akan bertanggung jawab melakukan pengawasan politik terhadap proses mediasi.

Para perunding senior akan secara berkala menyampaikan laporan kepada Komite Tingkat Tinggi tersebut. Selain itu, sejumlah kelompok kerja akan dibentuk, yang berfokus pada:

Isu nuklir

Sanksi

Kelompok pemantauan dan penyelesaian sengketa

Kelompok-kelompok kerja ini bertugas memastikan implementasi efektif Nota Kesepahaman serta menangani isu-isu terkait lainnya.

Komite Tingkat Tinggi juga telah menyepakati sebuah peta jalan (road map) untuk mencapai kesepakatan final dalam jangka waktu 60 hari. Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar bagi dimulainya segera dialog-dialog teknis lanjutan.

Selain itu, untuk periode yang disebutkan dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman, sebuah jalur komunikasi langsung telah dibentuk antara para pihak guna mencegah terjadinya insiden dan kesalahpahaman serta menjamin kelancaran dan keamanan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz.

Para pihak juga menyetujui pembentukan sebuah Pusat Pencegahan Konflik (De-confliction Cell) yang melibatkan para pihak, Republik Lebanon, dan difasilitasi oleh mediator.

Tujuan pusat tersebut adalah memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman.

Dialog-dialog teknis mengenai seluruh isu akan terus berlanjut sepanjang sisa pekan ini di Bürgenstock.

Para mediator akan terus mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memastikan bahwa perundingan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan mengarah pada tercapainya kesepakatan final.

Pemerintah Qatar dan Republik Islam Pakistan menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Amerika Serikat dan Republik Islam Iran atas komitmen berkelanjutan mereka terhadap diplomasi dan penyelesaian damai konflik.

Para mediator juga menyampaikan penghargaan kepada negara-negara sahabat dan saudara atas dukungan berkelanjutan serta kontribusi berharga mereka dalam proses perundingan yang sedang berlangsung.

Lucerne

22 Juni 2026

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