Baqaei: Perilaku Menghina Perwakilan Israel di PBB Merupakan Akibat dari Kekebalan Mutlak yang Dinikmati Rezim Ini

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam sebuah unggahan di platform X (Twitter), sembari membagikan video serangan verbal dan penghinaan yang dilakukan perwakilan rezim Zionis terhadap Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Anak-anak dan Konflik Bersenjata, menulis:

“Pertunjukan memalukan berupa kesombongan dan penghinaan terhadap hukum, keadilan, dan moralitas ini merupakan konsekuensi nyata dari kekebalan mutlak yang diberikan oleh para pendukung dan pelindung sebuah rezim rasis dan teroris. Rezim yang dengan menolak seluruh norma dunia beradab itu terus melanjutkan kampanye genosida kolonialnya, tidak hanya di Palestina yang diduduki, tetapi juga di seluruh kawasan.”

Ia kemudian menambahkan: “Belum tibakah saatnya dunia berdiri menghadapi ancaman terus-menerus rezim ini terhadap perdamaian dan kemanusiaan?”

Perlu diketahui bahwa sehari sebelumnya, dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai anak-anak dan konflik bersenjata, perwakilan rezim Zionis menunjukkan sikap mengancam terhadap Vanessa Frazier, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Anak-anak dan Konflik Bersenjata.

Vanessa Frazier dalam pertemuan tersebut menyampaikan laporan yang terdokumentasi mengenai penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan rezim Zionis terhadap anak-anak Palestina.