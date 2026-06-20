Sekretaris Jenderal Hizbullah: Kami Telah Mengembangkan Senjata Kami dan Mengambil Keputusan Seperti Karbala

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Manar, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menyampaikan pidato dalam upacara berkabung Muharram yang diselenggarakan Hizbullah di makam syahid umat Sayyed Hassan Nasrallah di pinggiran selatan Beirut.

Husain adalah jalan kami

Syekh Naim Qassem mengatakan bahwa dalam pidato ini ia akan membahas konsep kemenangan (Nasr), dan menekankan: «Kami sebagai Hizbullah di Lebanon percaya bahwa "Husain adalah jalan kami", yaitu Muhammad (saw) adalah jalan kami, yaitu Islam adalah jalan kami, yaitu agama Allah SWT adalah jalan kami. Landasan dan prinsip yang kami gunakan sebagai pedoman adalah prinsip-prinsip nasional, kemanusiaan, dan etika, yang merupakan prinsip tertinggi yang ada di muka bumi.»

Kami tidak menerima pendudukan dan akan melawan musuh

Ia melanjutkan: «Kami melawan segala bentuk ketergantungan, dan setiap kali musuh menghadapi kami dengan senjata, kami pun akan melawannya dengan senjata. Kami tidak menerima pendudukan; setiap kali musuh bangkit melawan kami dengan "perang lunak", kami menghadapinya dengan (cara lunak) yang sama, dan setiap kali ia mencoba memaksakan sesuatu kepada kami, kami menolaknya dan menyuarakan protes dengan menggunakan sarana yang tersedia yang memungkinkan kami untuk bertahan.»

Kami mengarahkan senjata kami melawan musuh

Sekretaris Jenderal Hizbullah menegaskan: «Kami berkomitmen pada Perjanjian Taif dan Konstitusi, membatasi perbedaan politik dalam kerangka persatuan internal, percaya pada pembebasan tanah, dan mengarahkan senjata kami melawan musuh ini. Karena kami melakukan tindakan ini di bawah panji gerakan Husain, ini berarti kami adalah pemenang. Setiap langkah di mana kami menolak pendudukan, dianggap sebagai kemenangan bagi kami. Kami diciptakan merdeka dan memilih untuk berdiri melawan kezaliman, tidak tunduk pada perbudakan, pendudukan, dan perwalian, serta menolak proyek-proyek orang lain.»