Menurut kantor berita ABNA, Amichai Shikli, Menteri Urusan Imigran rezim Zionis, dengan menyatakan kekhawatirannya tentang sifat hubungan antara Suriah dan Turki, mengatakan bahwa Turki dan Suriah merupakan tantangan yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran.

Ia, yang merupakan anggota partai berkuasa yang dipimpin Netanyahu di wilayah pendudukan, menambahkan: «Israel cepat atau lambat akan menyerang Suriah.»

Padahal, rezim Al-Julani sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad di Suriah hingga kini tidak hanya tidak mengambil sikap bermusuhan terhadap rezim Zionis, tetapi juga tidak melakukan tindakan apa pun terhadap invasi darat dan udara yang terus-menerus dilakukan rezim ini terhadap Suriah, dan bahkan berulang kali menekankan keinginannya untuk mencapai kesepakatan dengan Tel Aviv.

Sementara Turki berniat mengubah Homs dan Hama menjadi pangkalan militernya, rezim Zionis dengan membombardir bandara-bandara di wilayah tersebut memaksa pasukan Turki untuk mundur.