Kelanjutan operasi rezim Zionis di tanah Lebanon/ Baqaei: Tindakan Israel merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Amerika!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Jaringan Al Manar mengumumkan bahwa agresi rezim Zionis di pemukiman Kafrt Bnit dan Hadada di Lebanon selatan terus berlanjut.

Dalam berita lain, rezim Zionis melancarkan serangan pesawat tak berawak ke kota Zebedin di Lebanon selatan.

Perkembangan terkini, Al Jazeera melaporkan serangan pesawat tak berawak rezim agresor Zionis terhadap Hadada di wilayah Bent Jbeil di Lebanon selatan.

Di sisi lain, rezim Zionis mengeluarkan peringatan resmi dan mengumumkan akan melanjutkan operasinya sepuluh kilometer jauhnya di tanah Lebanon!

Sebaliknya, media Israel mengumumkan bahwa dalam insiden keamanan, satu orang tewas dan 11 luka-luka, beberapa di antaranya berada dalam kondisi sangat serius, di Lebanon selatan dalam beberapa jam terakhir.

Sementara itu, Beqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan mengenai berlanjutnya agresi dan kejahatan rezim Zionis: Jika agresi rezim Zionis terus berlanjut ke Lebanon, hal itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pihak lain dalam memorandum tersebut.

Dia menambahkan: Kami tidak memisahkan Amerika dan rezim Zionis, namun perbedaan metode dan metode mereka cukup jelas.

Baqaei menambahkan: Rezim Zionis tidak ingin memberikan kesempatan sedikit pun pada proses diplomasi apa pun. Namun merupakan tanggung jawab Amerika untuk memaksa rezim Zionis menghormati komitmen Amerika terhadap Iran dalam dokumen ini.