Kematian seorang tentara Zionis di Lebanon selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tentara Zionis mengumumkan bahwa satu tentara rezim ini tewas dan tujuh lainnya terluka menyusul ledakan bom pinggir jalan di Lebanon selatan.

Menurut laporan media Israel, di antara korban luka adalah wakil komandan divisi 36 tentara Israel dengan pangkat kolonel, serta komandan batalion cadangan unit transportasi ke-556 dengan pangkat letnan kolonel, yang kondisinya dilaporkan sedang.

Ledakan di wilayah Al Tayba

Channel 12 rezim Zionis melaporkan bahwa kejadian ini terjadi di desa Al-Taiba di Lebanon selatan. Berdasarkan evaluasi awal jaringan ini, pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah tersebut dan memasang bom di jalur pasukan Israel.

Saluran Ibrani "Kan" juga memberitakan rincian kejadian tersebut bahwa sekitar pukul lima kemarin malam, sekelompok pasukan yang tergabung di kantor wakil komando divisi 36 rezim Zionis bersama pasukan brigade Gafaati sedang bergerak berjalan kaki di daerah Sungai Litani dan dekat desa Al-Taiba ketika sebuah bom meledak ke arah mereka.

Dalam ledakan ini, sersan cadangan "Alexander Vilin" tewas dan tujuh tentara lainnya terluka; Tiga orang mengalami luka sedang dan empat orang mengalami luka ringan. Tentara Israel telah mengumumkan bahwa penyelidikan atas insiden ini terus berlanjut.

Melukai para komandan militer rezim Zionis

Menurut pemberitaan media Ibrani, di antara korban luka adalah wakil komandan divisi 36 tentara Zionis dengan pangkat kolonel dan komandan batalion cadangan unit transportasi ke-556 dengan pangkat letnan kolonel. Seorang tentara cadangan wanita juga dilaporkan termasuk di antara korban luka dengan luka ringan.

Serangan drone sebelum ledakan bom

Media Ibrani melaporkan bahwa kejadian ini terjadi beberapa jam setelah serangan lainnya. Serangan di mana dua drone bunuh diri menargetkan pasukan militer dan tim evakuasi tentara Zionis. Dalam serangan itu, seorang tentara Zionis terluka parah dan status korban luka lainnya diumumkan.

Peningkatan jumlah korban di Lebanon selatan

Beberapa media Israel melaporkan bahwa Hizbullah menargetkan pasukan militer Israel dalam dua operasi terpisah pada hari Rabu. Menurut laporan-laporan ini, dalam operasi pertama, pasukan Israel dijadikan sasaran dengan drone yang dapat meledak, dan pada operasi kedua, sebuah kendaraan militer Israel diserang dengan bom pinggir jalan, yang menyebabkan empat orang terluka, termasuk satu orang dalam kondisi kritis.

Menurut statistik yang diumumkan di media Ibrani, sejauh ini jumlah korban dari dua insiden tersebut adalah satu orang tewas dan lebih dari 10 orang luka-luka dengan berbagai tingkat cedera.