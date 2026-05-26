Axios: Trump Minta Negara Kawasan Bergabung dengan Kesepakatan Abraham setelah Perang Iran Berakhir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – berdasarkan laporan Axios, Trump pada Sabtu berbicara dengan para pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, Bahrain, dan beberapa negara lain. Pembicaraan tersebut disebut berfokus pada kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran.

Dua pejabat Amerika yang dikutip Axios mengatakan bahwa Trump dalam kontak tersebut menegaskan harapannya agar negara-negara yang belum memiliki hubungan resmi dengan rezim Zionis bergabung dalam proses normalisasi hubungan setelah perang berakhir.

Menurut laporan itu, Trump secara khusus berupaya mendorong tercapainya kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan rezim Israel, meskipun kondisi politik kawasan dan situasi internal Israel membuat hal tersebut sulit terwujud dalam waktu dekat.

Axios juga menyebut bahwa permintaan Trump agar negara-negara Islam, terutama Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan, bergabung dengan Kesepakatan Abraham sempat mengejutkan para pemimpin kawasan. Bahkan setelah permintaan itu disampaikan, suasana hening beberapa saat dalam percakapan tersebut.

Trump kemudian menyatakan bahwa Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menindaklanjuti isu ini dalam beberapa pekan mendatang. Senator Republik Lindsey Graham juga mendukung langkah tersebut dan menyebutnya berpotensi menjadi salah satu perkembangan penting dalam sejarah Asia Barat.

Namun, laporan itu menegaskan bahwa Arab Saudi masih mensyaratkan komitmen jelas dan tidak dapat ditarik kembali dari Tel Aviv mengenai pembentukan negara Palestina merdeka sebagai syarat normalisasi hubungan; sebuah syarat yang ditolak oleh rezim Israel saat ini.