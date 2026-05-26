Sekolah Sayyidah Zainab sa Burkina Faso Kenang Syuhada Pelajar Minab

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekolah Dasar Prancis-Arab Sayyidah Zainab sa di Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, menggelar acara peringatan untuk mengenang para pelajar korban tragedi Sekolah Minab di Iran.

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk solidaritas, kepedulian, dan penghormatan terhadap para korban yang gugur dalam serangan brutal Amerika terhadap sekolah di Minab, yang menewaskan 168 pelajar dan mengguncang nurani kemanusiaan di berbagai penjuru dunia.

Acara diawali dengan pemaparan mengenai latar belakang tragedi tersebut oleh Profesor Yahya Bourgo, guru sekolah Prancis-Arab di Burkina Faso, bersama Syekh Sulaiman Ouder Ago, pendiri Sekolah Dasar Prancis-Arab Sayyidah Zainab(sa). Para pembicara menyoroti dampak tragis konflik bersenjata terhadap anak-anak, yang sering kali menjadi korban pertama perang dan kekerasan.

Dalam bagian lain acara, sebuah film dokumenter tentang tragedi pelajar Minab diputar di hadapan para peserta. Setelah itu, perwakilan pelajar menyampaikan pesan solidaritas, belasungkawa, dan doa untuk para korban serta keluarga mereka.

Acara juga diisi dengan mengheningkan cipta dan peletakan bunga secara simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada anak-anak tak berdosa yang menjadi korban. Pihak sekolah menegaskan pentingnya perdamaian, perlindungan anak-anak, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, khususnya para pelajar.

Peringatan ini menjadi simbol solidaritas masyarakat pendidikan Burkina Faso terhadap keluarga korban tragedi Minab dan seruan moral untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perang.