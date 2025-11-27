Activistes des médias : Les politiques de Trump mènent le monde au chaos

Selon l'agence de presse Abna citant Palestine Online, des personnalités et des activistes des médias arabes et internationaux ont condamné les politiques et les comportements du président américain Donald Trump, considérant ses actions comme une déviation des politiques établies des États-Unis à l'égard de la région et au profit de la doctrine politique de l'« Amérique d'abord ».

Ce communiqué conjoint a annoncé que les dossiers ouverts au Venezuela, au Yémen, en Palestine occupée, en Chine et à l'OTAN, révèlent un aspect de désordre et une tendance incompréhensible dans sa politique étrangère.

Dans ce communiqué, signé par un grand nombre de journalistes arabes de la région ainsi que par des élites américaines, il est souligné que les politiques de Trump dans la région et dans le monde ne semblent être ni purement isolationnistes, ni un impérialisme expansionniste dans son sens clair, ni même l'incarnation pratique du slogan « Amérique d'abord », mais s'apparentent davantage à la méthode des rois, des empereurs et des tsars des périodes historiques anciennes.

Le communiqué décrit les politiques irrégulières de Trump comme une violation et un suicide politique des règles du jeu établies par les grandes puissances après la Seconde Guerre mondiale.

Le communiqué indique que cette approche poussera la région et le monde dans une période de chaos.

Le communiqué souligne que cette approche irrégulière et chaotique des politiques de Trump, compte tenu de la situation agitée dans la région, ne fera qu'attiser davantage la violence.