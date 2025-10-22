Gaza, Tempat Paling Hancur di Dunia: Lebih dari 68 Ribu Syahid dan Hampir 10 Ribu Masih Tertimbun Reruntuhan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza pada Senin (20/10) mengumumkan bahwa sejak gencatan senjata pada 11 Oktober, sedikitnya 80 warga Palestina gugur syahid dan 303 lainnya terluka, sementara jenazah 426 syuhada berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan.

Laporan terbaru PBB menyebut Gaza kini menjadi tempat paling hancur di muka bumi. Israel disebut tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang memadai, sementara 40 persen penduduk Gaza telah berhari-hari tanpa makanan. Krisis kelaparan di wilayah itu terus memburuk.

Ismail al-Thawabeteh, Direktur Kantor Informasi Pemerintah di Gaza, menyatakan bahwa lebih dari 9.000 jenazah masih belum ditemukan — sebagian besar diyakini tertimbun di bawah ribuan rumah dan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel.

Meskipun negara-negara Barat mengklaim bahwa gencatan senjata telah diberlakukan sejak dua pekan lalu berdasarkan rencana Donald Trump, laporan lapangan menunjukkan bahwa pasukan Zionis terus melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kementerian Kesehatan Palestina menegaskan bahwa jumlah korban terus bertambah setiap hari, sementara operasi pencarian korban dan distribusi bantuan masih terkendala akibat blokade dan serangan udara berulang di berbagai wilayah Gaza.