Anggota Parlemen Yordania Tuntut Pengusiran Dubes Israel

Sabtu (5/9/2023) dua wanita militer Israel bertopeng yang bersenjata dan membawa seekor anjing terlatih memaksa lima wanita Palestina di kota al-Khalil, Tepi Barat yang diduduki, untuk menanggalkan pakaian mereka sepenuhnya dan satu per satu di depan mata mereka.



Menurut laporan Kantor Berita Palestina SAMA, anggota parlemen Yordania juga meminta pemerintah memanggil dubesnya di Tel Aviv.

Anggota parlemen Yordania juga menyatakan, "Orang-orang Palestina ini seperti kehormatan orang Yordania dan garis merahnya, dan kami tidak akan menerima penghinaan apa pun terhadap mereka dan kami siap membela mereka dengan cara apa pun."

Berbagai faksi Palestina memprotes kekerasan yang "tidak dapat diterima" yang dilakukan tentara Israel terhadap perempuan Palestina dan menuntut hukuman terhadap "tentara yang bersalah".

Dalam laporan ini disebutkan, seperti biasanya, PBB hanya meminta penyelidikan atas penggeledahan paksa lima wanita Palestina oleh tentara Zionis selama penggerebekan di sebuah komplek pemukiman.

Wakil jubir PBB, Farhan Haq terkait hal ini seraya menjelaskan bahwa Kami akan melawan segala bentuk hukuman massal, menekankan, insiden yang dilaporkan ini memerlukan penyelidikan penuh. (MF)

342/