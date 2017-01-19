Gedung Pusat Perbelanjaan di Tehran Runtuh, Renggut 30 Nyawa Petugas Pemadam Kebakaran

Menurut Kantor Berita ABNA, gedung 17 lantai pusat perbelanjaan "Plasco" di Tehran Republik Islam Iran runtuh pada pukul 11.30 waktu setempat setelah sebelumnya mengalami kebakaran hebat sejak dua jam sebelumnya kamis (19/1). Runtuhnya gedung itu menyebabkan 30 petugas pemadam kebakaran meninggal dunia. Ke-30 petugas pemadam kebakaran tersebut berada di dalam gedung untuk memadamkan kebakaran dan mengevakuasi warga, namun tiba-tiba gedung runtuh menimpa dan menjadi penyebab kematian mereka.



Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan arus pendek. Pihak keamanan sampai saat ini terus melakukan evakuasi terhadap para korban. Juru bicara Bulan Sabit Merah Iran, Mujtaba Khalidi dalam pernyataannya menyebutkan, gedung sebelum runtuh sempat mengevakuasi warga yang berada di dalamnya, sehingga jumlah korban jiwa bisa diminalisir. Namun gedung yang tiba-tiba runtuh membuat para petugas pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya terjebak dan akhirnya tertimpa reruntuhan gedung.



Khalidi menyebutkan pemadam kebakaran menurunkan 40 personil untuk memadamkan kebakaran dan melakukan tindakan evakuasi. 37 korban luka-luka dari warga akibat terkena runtuhan gedung telah di bawa kerumah sakit terdekat. Pihak kepolisian telah menutup jalan menuju lokasi kejadian untuk memudahkan jalur evakuasi dan pengamanan. Kepala kepolisian Tehran Sajidi Nija juga menghimbau kepada masyarakat setempat untuk menghindari lokasi kejadian agar memudahkan petugas melakukan evakuasi terhadap para korban. Kepala Kepolisian Tehran tersebut terjun langsung memimpin proses pengamanan.



Disebutkan walikota Tehran Muhammad Baqir Qalibaf yang sedang dalam perjalanan tugas ke kota Qom mendapatkan berita terjadinya peristiwa naas tersebut segera kembali ke Tehran.



Gedung pusat perbelanjaan Plasco adalah diantara pusat perbelanjaan yang terhitung ramai di Tehran. Gedung tersebut berdiri sejak 54 tahun lalu, dan terletak di pusat kota Tehran, sekitar 6 km dari kantor KBRI. Gedung 17 lantai tersebut adalah gedung modern pertama di Tehran yang dibangun dengan sistem konstruksi bangunan anti gempa yang dibangun pada tahun 1964.



Dikabarkan tidak ada seorangpun warga Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa naas tersebut.