Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Abolfazl Shekarchi dalam sebuah pesan, sambil mengucapkan selamat atas Pekan Basij, menyebut Basij sebagai faktor utama stabilitas struktur pertahanan dan keamanan negara.

Menekankan bahwa Basij adalah satu-satunya kekuatan global, ia mengatakan: tidak ada satu pun strategi musuh Amerika dan Zionis yang memiliki kemampuan untuk memprediksi dan menetralisirnya.

Juru bicara utama Angkatan Bersenjata menegaskan: kehadiran Basij dalam kondisi sulit negara memberikan harapan, menumbuhkan kepercayaan, dan menghadirkan ketenangan di tengah badai yang keras.

Sardar Shekarchi menambahkan: Basij berarti ketika kehendak ilahi rakyat terikat dengan perintah Imam komunitas Muslim dan Panglima Tertinggi, semoga bayangannya tetap abadi, tidak ada kekuatan apa pun di dunia yang mampu berdiri melawannya.

Menurut juru bicara utama Angkatan Bersenjata, Basij meskipun sederhana namun beriman, berwawasan, berani, berjiwa jihad, dan setia pada wilayat, dan ciri-ciri seperti itu telah menjadikan Basij sebagai kekuatan yang paling tak terkalahkan di dunia.