Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal «Ahmad Wahidi», Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi, di sela-sela upacara penutupan acara kedelapan produksi konten digital Basij menyatakan: sebagaimana disampaikan Pemimpin Tertinggi Revolusi, hari ini perang tidak lagi semata-mata bersifat regional, dan di setiap titik yang menuntut, kita dapat menyaksikan perluasan pertempuran

Mayor Jenderal Wahidi selanjutnya menegaskan: segala sesuatu berada dalam kendali para pejuang tercinta kita, dan mereka berdiri dengan kuat di posisi mereka; para pejuang lebih kuat dari sebelumnya berada di medan untuk membela Iran, Islam, dan rakyat tercinta

Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi juga mencatat: tujuan Amerika dengan kehadiran mereka di kawasan adalah merebut negara-negara dan menelan kawasan. Ia menambahkan: Amerika sebelumnya juga menggunakan istilah seperti «sapi perah» dalam menggambarkan negara-negara kawasan; ini berarti mereka mencari penguasaan atas sumber daya kawasan

Mayor Jenderal Wahidi selanjutnya menegaskan: kehadiran Amerika di kawasan adalah kehadiran yang tamak, dan mereka tidak peduli sama sekali terhadap kepentingan dan kesejahteraan negara-negara kawasan. Ia menyatakan: kami berharap negara-negara kawasan telah sampai pada kesimpulan bahwa dengan bersandar pada Amerika, keamanan tidak satu pun negara akan terjamin

Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi menegaskan: dalam perjalanan perang regional, musuh telah datang ke medan dengan seluruh kapasitasnya dan berulang kali mengumumkan bahwa mereka mencari pengaktifan kelompok-kelompok bersenjata. Ia menambahkan: oleh karena itu kekuatan Basij di seluruh negeri memiliki kesiapan penuh untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, dan dapat dikatakan bahwa Basij-lah yang mengisi seluruh kapasitas kita di berbagai front keamanan dan pertahanan