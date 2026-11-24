Abbas Golru, Ketua Komite Hubungan Internasional Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam, dalam sebuah wawancara mengenai kemampuan pertahanan dan militer negara, menyatakan: berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat militer dan keamanan di Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri, kondisi negara di bidang kemampuan militer dan pertahanan sedang tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, analisis terhadap perang-perang sebelumnya telah dilakukan dan persiapan yang diperlukan untuk setiap kemungkinan operasi atau perang berikutnya, yang kami harap Insya Allah tidak akan terjadi, telah diperkirakan.

Ia menambahkan: persiapan ini mencakup berbagai bidang termasuk pertahanan udara, kemampuan rudal, bidang maritim dan perang darat, dan semua hal ini telah diperhatikan dengan benar oleh angkatan bersenjata dalam suatu kesatuan yang koheren.

Ketua Komite Hubungan Internasional Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri parlemen, dengan merujuk pada pertemuan komisi tersebut dengan Mayor Jenderal Ali Abdollahi, mengatakan: beberapa waktu lalu kami mengadakan pertemuan dengan kehadiran Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata di Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri, yang dalam pertemuan itu ia menjelaskan dan mengkaji secara lengkap formasi militer musuh-musuh termasuk Amerika, rezim Zionis dan pergerakan negara-negara kawasan dan Eropa. Selain itu, kondisi dan formasi militer Republik Islam Iran juga dibahas dan dievaluasi.