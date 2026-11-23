Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, basis Hares yang terkait dengan kekuatan keamanan perlawanan yang berbasis di Jalur Gaza mengumumkan bahwa kemarin seorang tentara bayaran dan agen rezim Zionis lainnya dieksekusi di jalur ini. Basis ini menegaskan bahwa orang tersebut telah memberikan informasi kepada layanan spionase rezim Zionis yang pada akhirnya menyebabkan kesyahidan sejumlah warga Palestina.

Basis Hares menegaskan bahwa nasib para pengkhianat dan agen mata-mata adalah pembalasan dan terwujudnya keadilan, dan janji-janji Israel untuk mendukung mereka adalah kebohongan belaka.

Tariq al-Astal, pejabat kotamadya Khan Yunis juga menegaskan bahwa keluarga-keluarga Palestina dan suku-suku di Jalur Gaza dengan kuat mendukung setiap tindakan dalam menghukum elemen mata-mata. Pembalasan terhadap elemen-elemen ini adalah wajib, dan kekuatan keamanan harus melanjutkan jalan ini berdasarkan tindakan hukum.

Kemarin juga, seorang sumber di kekuatan yang disebut Rade' (Pencegah) yang bertugas memerangi tentara bayaran rezim Zionis menegaskan bahwa berkas lebih dari 180 agen Israel di Jalur Gaza telah ditutup, dan pembubaran kelompok-kelompok ini sedang dilakukan dengan kecepatan tinggi.