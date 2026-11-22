Menurut laporan kantor berita Abna, «Donald Trump» presiden Amerika yang mengalami kekalahan dalam pemilihan tengah periode Kongres, dengan kekhawatiran tentang menguatnya kembali Demokrat mengumumkan: jika Chuck Schumer menjadi pemimpin mayoritas di Senat, bekerja dengannya akan sangat sulit bagi saya

Presiden Amerika melanjutkan: ia pernah sebelumnya dalam posisi «pemimpin» mengalami kekalahan telak dan memiliki salah satu kinerja terburuk dalam sejarah. Saya hampir tidak ragu bahwa ia akan gagal lagi

«Donald Trump» kemudian menambahkan: semua yang ia lakukan adalah memicu konspirasi palsu «Rusia, Rusia, Rusia» dan puluhan konspirasi dan penipuan lainnya; tindakan yang membuat kemenangan saya dalam pemilihan 2024 mudah dan megah. Dimulai lagi!