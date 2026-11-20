Menurut laporan kantor berita Abna, Ali Akbar Velayati dalam catatan berbahasa Arab yang ditujukan kepada penguasa Bahrain menyatakan: tekanan terhadap ulama, terutama Ayatollah Isa Qassem, dan penindasan tuntutan sipil di Bahrain memperdalam celah antara negara dan masyarakat; "celah yang tidak akan diperbaiki oleh payung keamanan Amerika yang lapuk maupun fatamorgana normalisasi dengan Israel".

Penasihat Pemimpin Revolusi menyatakan: dalam wacana Islam yang autentik, keaslian dan legitimasi politik bersumber dari kehendak rakyat dan tidak akan bertahan tanpa keridhaan mereka.