Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam reaksi terhadap pernyataan pejabat Amerika bahwa «kepada mereka yang memegang pedang, jangan bicara tentang hukum», menulis di akunnya di salah satu media sosial: dunia sebelumnya telah membayar mahal akibat sikap acuh tak acuh terhadap logika ini; Hitler setelah kebakaran Reichstag, atas nama keamanan nasional menyatakan keadaan darurat dan dengan menangguhkan hak-hak konstitusional, membuka jalan bagi berdirinya kediktatoran. Hitler tidak serta-merta menolak hukum; pertama-tama atas nama kebutuhan, ia mengosongkannya dari dalam.

Ia melanjutkan: hari ini juga, ketika perang terhadap Iran dibenarkan dengan klaim moral dan keamanan, tetapi kekuatan yang sama mengecualikan dirinya dari tanggung jawab hukum, masyarakat internasional tidak boleh merasa aman. Jika Amerika percaya bahwa karena memegang pedang tidak boleh mematuhi hukum, bagaimana masyarakat internasional membedakan antara logika ini dan logika Daesh?

Baghaei menambahkan: tatanan internasional runtuh tepat pada saat para pihak yang kuat menganggap diri mereka berhak atas sesuatu yang tidak mereka akui bagi orang lain.

Ia menyinggung bahwa James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, dalam kumpulan Federalist Papers (No. 51) menulis: «Pertama-tama pemerintah harus dibuat mampu memerintah rakyat, dan kemudian dipaksa untuk menahan dirinya sendiri.» Bangsa Amerika harus merasakan bahaya besar dari kata-kata Rubio ini, karena kekuatan yang tidak dapat menahan dirinya sendiri, cepat atau lambat akan menindas kebebasan orang lain.