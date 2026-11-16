Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Gadi Eisenkot, penanggung jawab pembentukan kabinet baru rezim Zionis, menegaskan bahwa dalam kondisi apa pun Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim ini, tidak boleh tetap berada di puncak kekuasaan bahkan satu menit lebih lama.

Ia menambahkan bahwa perilaku Netanyahu dan orang-orang di sekitarnya merupakan ancaman nyata dan langsung terhadap demokrasi. Tidak tersisa sejengkal pun tanah di Israel yang tidak menjadi sasaran demi Netanyahu dan kepentingannya. Tidak boleh dibiarkan putaran baru pemilu diadakan dan Netanyahu tetap berkuasa.

Eisenkot juga merujuk pada perlunya membentuk komite pencari fakta tentang campur tangan kantor Netanyahu untuk menghambat proses pemilu.