Menurut laporan kantor berita ABNA, hubungan masyarakat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam sebuah pernyataan mengumumkan: "Bangsa Iran yang mulia dan selalu hadir di medan; pada tahap kedua respons tegas dan menghancurkan terhadap agresi terbuka tentara Amerika Serikat, radar situs pertahanan udara AS di pangkalan helikopter Al-Rifa Bahrain ditargetkan oleh enam drone Angkatan Udara dan Antariksa Korps Garda Revolusi Islam."

Hantaman tepat dan berhasil drone-drone ini terdengar di berbagai wilayah Bahrain dan sekali lagi memamerkan kemampuan operasional IRGC.

Amerika Serikat, yang menghadapi kekalahan total dalam program yang tampaknya pengawalan namun sebenarnya penyelundupan minyak di Selat Hormuz, kini berusaha dengan tindakan kecil dan buta untuk mengalihkan perhatian dunia dari kenyataan tertutupnya jalur vital ini.

Namun para perwira elit dan muda IRGC sekali lagi menyatakan dengan suara lantang: Selat Hormuz tertutup, dan segala agresi musuh Amerika akan dihadapi dengan respons yang lebih keras dan menghancurkan.

Drone-drone Amerika yang mahal ditembak jatuh satu demi satu, dan lebih banyak drone IRGC pada tahap ini dibandingkan tahap sebelumnya dikirim ke arah target-target Amerika agar musuh tahu bahwa setiap agresi membawa respons yang keras dan terukur.