Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah ulama Bahrain dalam pernyataan bersama mengecam kebijakan yang mewajibkan penyelenggaraan kegiatan dan syiar keagamaan memperoleh izin pemerintah.

Mereka menyerukan kepada masyarakat agar tidak mengikuti salat berjamaah yang dipimpin imam yang memperoleh izin tersebut. Masyarakat juga diminta tidak menghadiri ceramah, majelis duka, maupun arak-arakan keagamaan yang diselenggarakan berdasarkan izin pemerintah.

Dalam pernyataan itu, para ulama menegaskan bahwa menerima dan mematuhi kebijakan tersebut merupakan bentuk keterlibatan nyata dalam tindakan yang mereka sebut sebagai pelanggaran terhadap agama. Mereka juga menyatakan tidak ada alasan yang dapat diterima untuk membenarkan tindakan tersebut.

Pernyataan itu menjelaskan bahwa Islam sejak dahulu telah menjadi identitas Bahrain, sekaligus agama negara dan sumber perundang-undangannya. Oleh karena itu, menurut para ulama, urusan keagamaan dan pelaksanaan syiar Islam harus ditentukan berdasarkan ketentuan syariat melalui para ahli fikih dari berbagai mazhab Islam, bukan berdasarkan keputusan politik dan izin pemerintah.

Para ulama yang menandatangani pernyataan tersebut menegaskan bahwa kewenangan tertinggi dalam urusan agama hanya bersumber dari hukum Allah. Mereka berpandangan bahwa keputusan politik yang menentukan boleh atau tidaknya pelaksanaan syiar keagamaan dapat melemahkan kedudukan syariat.

Para ulama Bahrain juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Ayatullah Syekh Isa Ahmad Qassim terkait persoalan ini. Mereka menyerukan kepada masyarakat agar menentang kebijakan tersebut serta menolak menerima maupun mematuhinya.

Seruan Tidak Mengikuti Salat Berjamaah dan Majelis yang Memperoleh Izin Pemerintah

Pada bagian lain pernyataan tersebut, para ulama secara tegas menjelaskan sikap hukum agama mereka terhadap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan berdasarkan izin pemerintah. Menurut mereka, seorang imam salat yang memperoleh izin pemerintah untuk memimpin salat tidak boleh dijadikan imam berjamaah, dan masyarakat tidak boleh melaksanakan salat dengan bermakmum kepadanya.

Mereka juga menyatakan bahwa penceramah yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan izin pemerintah tidak boleh diundang untuk memberikan ceramah, dan masyarakat tidak boleh menghadiri majelis yang dipimpinnya.

Pernyataan tersebut juga menolak keikutsertaan masyarakat dalam acara duka, majelis keagamaan, dan arak-arakan keagamaan yang diselenggarakan dengan izin pemerintah. Para ulama penandatangan pernyataan itu meminta masyarakat agar tidak menghadiri maupun memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Pada bagian akhir, para ulama Bahrain menegaskan bahwa sikap tersebut berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian, terlepas dari hubungan keluarga maupun kedudukan sosial mereka. Mereka juga menyatakan bahwa dalam persoalan ini tidak dibenarkan adanya sikap mencari kompromi ataupun mengalah terhadap kebijakan tersebut.