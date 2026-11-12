Hamas: Serangan rezim Zionis terhadap Rumah Sakit Nasser di Gaza adalah kejahatan perang

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip kantor berita Shahab, "Hazem Qassem", juru bicara gerakan Hamas, mengumumkan: Serangan udara rezim Zionis terhadap Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis di selatan Jalur Gaza dan pembantaian pasien dan anggota staf medis adalah kejahatan perang penuh dan tindakan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Juru bicara Hamas menegaskan: Berlanjutnya kejahatan rezim Zionis, melewati semua garis merah dan melanggar semua prinsip dan norma kemanusiaan melalui penargetan rumah sakit adalah hasil alami dari kelalaian dan ketidakpedulian masyarakat internasional dalam mengadili dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin rezim ini.

Hazem Qassem juga menganggap dewan yang disebut dewan perdamaian di Jalur Gaza dan "Nikolai Mladenov" kepala dewan ini bertanggung jawab atas serangan ini karena diam terhadap kejahatan rezim Zionis dan ketidakmampuan totalnya memaksa Tel Aviv menghentikan tindakan ini.

Ia juga meminta negara-negara Arab dan Islam yang berpartisipasi dalam dewan perdamaian untuk mengambil sikap serius dan tegas agar rezim Zionis tidak dapat menggunakan partisipasi negara-negara ini dalam dewan sebagai kedok untuk berlanjutnya kejahatannya.

Juru bicara gerakan Hamas mencatat: Rezim Zionis tidak memperhatikan upaya para mediator, negara-negara penjamin dan pemerintah Amerika dan melanjutkan tindakannya tanpa khawatir akan kecaman dan pertanggungjawaban apa pun.

Dalam serangan udara rezim Zionis pagi ini Kamis terhadap Rumah Sakit Nasser Khan Yunis di selatan Jalur Gaza, enam warga Palestina syahid dan setidaknya 52 orang terluka.