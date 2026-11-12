Respons Iran dalam kemungkinan perang di masa depan akan menghantam dan menghancurkan

Menurut laporan kantor berita Abna, Amir Kiumars Heidari, Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, dalam wawancara khusus berita dalam menjelaskan konsep "tanpa batas geografis" dalam bank target Angkatan Bersenjata menyatakan: Kami dalam terminologi militer kami mendefinisikan masalah ini sebagai "target sah".

Dalam menjelaskan konsep ini ia mengatakan: Target sah berarti bahwa jika sebuah pesawat dari negara mana pun, baik negara-negara kawasan Teluk maupun negara lain di dunia, terbang menuju langit negara kami dan membom suatu titik di tanah Iran, Angkatan Bersenjata kami memiliki izin untuk menyerang target serupa di negara yang sama tempat pesawat penyerang lepas landas.

Amir Heidari dengan menyinggung apa yang ia sebut sebagai perintah tegas Panglima Tertinggi, menegaskan bahwa pendekatan ini telah diperhatikan dalam definisi target sah Angkatan Bersenjata.

Dengan menyinggung kesiapan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi kemungkinan perang di masa depan ia menyatakan: Bank target Angkatan Bersenjata untuk kemungkinan perang di masa depan telah disusun dan disiapkan dan menunggu penandatanganan oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan penyampaian kepada komandan angkatan darat dan IRGC.

Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dengan menyatakan bahwa dalam penyusunan bank target, batasan geografis tidak diperhitungkan, menambahkan: Target yang diperkirakan tidak hanya terbatas pada wilayah geografis medan perang sebelumnya, dan wilayah di luar itu, termasuk titik-titik yang mungkin digunakan oleh Amerika atau Israel, telah diperhitungkan dalam bank target ini.

Amir Heidari menegaskan: Segera setelah pesan Panglima Tertinggi diterima, tindakan-tindakan ini akan dilakukan, dan saat ini bank target sudah siap, dan Angkatan Bersenjata juga berada dalam kesiapan penuh.

Amir Heidari dengan menegaskan bahwa respons Iran dalam kemungkinan perang di masa depan akan menjadi respons yang menghantam dan menghancurkan, mengatakan: Respons kami terhadap musuh tidak akan terbatas pada kerangka geografis medan perang sebelumnya dan akan mencakup wilayah lain juga.