Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, dalam akunnya di salah satu media sosial, berbicara kepada orang Amerika, menulis: perang terhadap Iran telah sangat merugikan pemerintah Amerika Serikat sejak sekarang; namun Washington masih terus berjuang dengan putus asa seperti penjudi yang terpojok.

Ia menambahkan: berhentilah membuat berita palsu tentang perundingan imajiner dan jangan menolak tatanan baru Asia Barat.

Rezaei menegaskan: sudah waktunya untuk menyerah pada tujuh syarat yang telah berulang kali diumumkan oleh Iran.