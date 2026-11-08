Eisenkot ditugaskan membentuk kabinet rezim Zionis

Menurut laporan agensi Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Isaac Herzog, kepala rezim Zionis, tadi malam mengumumkan bahwa ia telah menugaskan Gideon Eisenkot, kepala partai «Yeshar», untuk membentuk kabinet.

Herzog mengumumkan bahwa Eisenkot akan memiliki waktu 28 hari untuk membentuk kabinet, dan tenggat ini dapat diperpanjang 14 hari lagi.

Eisenkot pada hari Kamis, setelah konsultasi partai-partai dengan Herzog, memperoleh dukungan mayoritas anggota Knesset untuk menduduki jabatan perdana menteri; hal yang memberikan dasar untuk memberikan mandat pembentukan kabinet mendatang kepadanya.

Setelah pertemuan-pertemuan ini, Herzog mengumumkan bahwa perwakilan fraksi parlementer yang secara total memiliki 67 kursi telah mendukung Eisenkot; sementara fraksi lain dengan total 46 kursi menuntut Benjamin Netanyahu ditugaskan membentuk kabinet.

Kepala rezim Zionis, meskipun menggambarkan hasil konsultasi ini sebagai «jelas», mengatakan bahwa sebelum memberikan mandat resmi pembentukan kabinet, ia akan mengadakan putaran pembicaraan lain dengan para pemimpin partai agar posisi mereka lebih jelas.

Di sisi lain, partai Yeshar sebagai reaksi terhadap pernyataan Netanyahu tentang pembentukan kabinet bersatu di wilayah pendudukan menuduhnya munafik dan, dengan mengkritiknya, mengumumkan bahwa Netanyahu telah menyebabkan «perpecahan dalam masyarakat Israel» dan melemahkan kabinet bersatu yang ia sendiri bentuk.

Pemilihan yang diadakan pada 27 Oktober berakhir tanpa salah satu dari dua kubu politik mampu memperoleh mayoritas parlementer. Berdasarkan hasil pemilihan, partai Likud di bawah kepemimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi dari total 120 kursi Knesset. Koalisinya «Nasional-Religius» juga memperoleh 53 kursi; sebaliknya, koalisi oposisi di bawah kepemimpinan Eisenkot memperoleh 48 kursi. Dua partai Arab juga memperoleh total 19 kursi, yang merupakan hasil yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan rezim Zionis.