Kritik Perwakilan Iran di Wina terhadap pendekatan ganda Grossi

Menurut laporan kantor berita Abna, Perwakilan Iran di Wina pada hari Rabu dengan menerbitkan pesan di salah satu jaringan sosial menulis: «Rafael Grossi sekali lagi menyatakan kekhawatiran tentang cadangan uranium yang diperkaya 60 persen Iran, tetapi diam tentang pemboman ilegal terhadap fasilitas nuklir damai Iran yang berada di bawah pengamanan.»

Dalam kelanjutan pesan ini disebutkan: «Tindakan agresif ini juga menargetkan fondasi hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan Anggaran Dasar Badan Energi Atom Internasional.»

Perwakilan Iran dengan merujuk pada laporan sebelumnya dari badan tersebut menekankan: «Grossi tahu betul bahwa Badan Energi Atom Internasional telah mengaudit setiap gram bahan nuklir Iran. Laporan miliknya sendiri juga tidak pernah mencatat penyimpangan bahkan satu gram dari bahan ini.»

Di bagian lain dari pesan ini ditegaskan: «Dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir tidak ada batas atas yang ditetapkan untuk tingkat pengayaan, dan tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk secara sewenang-wenang menetapkan batas atas yang dibuat-buat.»

Perwakilan Iran di akhir, dengan mengkritik pendekatan ganda Direktur Jenderal badan tersebut, mengajukan pertanyaan mengapa ia tidak menyatakan kekhawatiran tentang penumpukan ton bahan nuklir dengan pengayaan tingkat senjata dan plutonium di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir.

Grossi sebelumnya dalam wawancara dengan Radio Karakol Kolombia, sambil mengulangi klaim politik tentang program nuklir damai Iran, mengklaim bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki beberapa dimensi yang mengkhawatirkan dan Teheran tidak sepenuhnya memberikan transparansi dan akses yang diminta oleh badan tersebut.