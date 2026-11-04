Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial menulis: Kebiadaban Amerika, dengan menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga internasional, telah membawa dunia menuju pencegahan nuklir.

Ia menambahkan: Menurut laporan terbaru, persediaan militer telah bertambah sekitar 130 hulu ledak, dan seluruh 9 negara yang memiliki senjata nuklir sedang melakukan modernisasi.

Penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi menegaskan: Bahkan negara-negara tanpa bom seperti Polandia, Finlandia, Swedia, dan Jerman, sedang mencari untuk menjadi tuan rumah atau berpartisipasi dalam nuklir.