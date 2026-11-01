Menurut kantor berita Abna mengutip kantor berita Sama Yitzhak Brik pensiunan mayor jenderal Zionis memperingatkan tentang konsekuensi hasil pemilu terbaru dan menggambarkan hasil ini sebagai sertifikat resmi kematian Israel

Ia menyatakan kekhawatiran tentang masa depan wilayah pendudukan dan situasi internal rezim ini dan menegaskan bahwa apa yang terjadi di Israel bukan sekadar krisis politik sementara tetapi mencerminkan keadaan keruntuhan menyeluruh dan multifaset yang kembalinya tampak sulit

Brik menambahkan bahwa pemeriksaan hasil pemilu telah membawanya pada kesimpulan paling pahit yaitu bahwa dalam masyarakat Zionis tidak ada lagi orang yang dapat diajak bicara tentang tantangan yang ada

Ia menambahkan bahwa menurut keyakinannya sebagian besar opini publik要么 tidak memiliki kemampuan memahami beratnya tahap saat ini atau tidak menunjukkan keinginan untuk menerimanya

Brik juga berpendapat bahwa krisis dan tantangan yang dihadapi Israel termasuk bencana dan kekalahan yang terakumulasi baru-baru ini disambut oleh banyak penduduk wilayah pendudukan dengan ketidakpedulian atau meremehkan sementara masalah ini memiliki dampak mendalam pada situasi saat ini dan masa depan rezim ini