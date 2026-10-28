Ayatullah Syeikh Hussein Matouq Dijatuhi Hukuman Mati di Kuwait

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengadilan Pidana Kuwait menjatuhkan hukuman mati kepada Ayatullah Syeikh Hussein Matouq, seorang ulama Syiah, bersama dua orang lainnya.

Berdasarkan laporan tersebut, majelis Pengadilan Pidana Kuwait yang menangani perkara keamanan negara telah menjatuhkan hukuman mati kepada tiga orang atas tuduhan melakukan kegiatan spionase untuk Republik Islam Iran.

Ketiga orang yang dijatuhi hukuman mati tersebut adalah Ayatullah Syeikh Hussein Abdullah al-Matouq, ulama Syiah sekaligus anggota Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait asal Kuwait; Hassan Abdulhadi Hajiya; dan Abdulreza Haidar Dehghani.

Menurut laporan ABNA, ketiganya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Pidana Kuwait berdasarkan tuduhan yang dinilai tidak berdasar.

Ayatullah Matouq sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Nasional Islam Kuwait.

Beberapa bulan lalu, Emir Kuwait juga mencabut kewarganegaraan Kuwait yang dimiliki Ayatullah Matouq dengan alasan-alasan yang oleh laporan tersebut disebut tidak berdasar.