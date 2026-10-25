Kami Mencatat 171 Pelanggaran Wilayah Udara Irak oleh Amerika Serikat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kelompok Perlawanan Irak dalam sebuah pernyataan mengkritik apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran kedaulatan nasional Irak oleh Amerika Serikat. Mereka mengumumkan bahwa sepanjang 30 September hingga 23 Oktober tahun ini, telah didokumentasikan 171 kasus pelanggaran wilayah udara Irak oleh pesawat tempur dan pesawat pengintai Amerika Serikat.

Dalam pernyataan tersebut, pelanggaran-pelanggaran itu dinilai bertentangan dengan berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani beserta kewajiban yang timbul dari kesepakatan tersebut. Kelompok Perlawanan Irak juga meminta pemerintah Irak memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan yang terjadi dan aktivitas yang berlangsung di wilayah udara negara itu.

Kelompok Perlawanan Irak menegaskan bahwa berlanjutnya situasi tersebut menempatkan pemerintah pada tanggung jawab moral terhadap rakyat Irak dan semakin memperkuat tuntutan agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai berbagai dugaan pelanggaran tersebut.

Kritik Kelompok Perlawanan Irak terhadap Keputusan Terkait Perbatasan Iran

Bagian lain dari pernyataan tersebut menyoroti keputusan penutupan bandara dan pos-pos perlintasan perbatasan bersama antara Irak dan Republik Islam Iran. Kelompok Perlawanan Irak menegaskan bahwa keputusan-keputusan tersebut diambil berdasarkan kehendak dan perintah Amerika Serikat.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa di tengah berlanjutnya apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran kedaulatan nasional Irak, berbicara tentang kedaulatan negara tanpa memperhatikan peran dan pengaruh Amerika Serikat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan kehendak bebas rakyat Irak.

Kelompok Perlawanan Irak juga memperingatkan bahwa keputusan-keputusan semacam itu dapat memperkuat dominasi dan pengaruh Amerika Serikat sekaligus melemahkan kemandirian Irak dalam mengambil keputusan nasional.

Penegasan Dukungan terhadap Republik Islam Iran

Pada bagian akhir pernyataannya, Kelompok Perlawanan Irak menyatakan bahwa berdiri bersama kubu kebenaran dalam menghadapi kekuatan kejahatan merupakan kewajiban yang bersumber dari fitrah manusia.

Dalam pernyataan tersebut, tindakan Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran digambarkan sebagai bentuk pertentangan antara dua kubu, yakni kebenaran dan kebatilan. Kelompok Perlawanan Irak juga menegaskan pentingnya memberikan dukungan kepada kubu kebenaran.