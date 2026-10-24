Amerika Serikat dan Israel Sedang Mempersiapkan Serangan Tiga Hari terhadap Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Surat kabar New York Times menerbitkan laporan yang mengulas perencanaan Amerika Serikat dan Israel untuk kemungkinan melancarkan serangan baru terhadap Iran, sasaran militer dan nuklir dalam operasi tersebut, keraguan Donald Trump mengenai dimulainya peperangan, peringatan Teheran tentang respons berskala luas, serta kemungkinan dampak meningkatnya konflik terhadap keamanan kawasan dan pasar energi global.

Surat kabar tersebut menulis:

Menurut sejumlah pejabat Amerika Serikat dan pihak-pihak lain yang mengetahui pembicaraan serta konsultasi terkait, militer Amerika Serikat dan Israel telah menyusun rencana khusus untuk melanjutkan kembali serangan terhadap Iran setelah pemilihan umum sela Amerika Serikat.

Seiring berkembangnya perencanaan untuk melaksanakan operasi yang singkat tetapi intensif, militer Amerika Serikat dan Israel telah memperluas cakupan latihan militernya. Mereka menerbangkan pesawat-pesawat di atas wilayah Irak untuk melakukan latihan manuver serangan.

Para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika Serikat, dalam kunjungannya ke Israel pada pekan ini telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk membahas serangan-serangan baru. Infrastruktur energi Iran, fasilitas nuklir, serta persediaan rudal dan drone negara tersebut diperkirakan menjadi sebagian dari sasaran serangan.

Sejumlah pejabat mengklaim bahwa satu gelombang besar serangan berikutnya dapat membawa perekonomian Iran ke ambang kehancuran dan memaksa negara tersebut memberikan konsesi dalam perundingan diplomatik setelah konflik yang berlangsung hampir delapan bulan.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah alasan yang menimbulkan keraguan bahwa peperangan baru akan mencapai keberhasilan lebih besar dibandingkan tahap pertama serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel yang berlangsung dari Februari hingga April.

Gelombang konflik tersebut menyebabkan kenaikan harga energi dan inflasi di seluruh dunia, melemahkan keamanan Timur Tengah, serta memberikan tekanan berat terhadap persediaan sistem pertahanan rudal Pentagon. Selain itu, sama sekali belum dapat dipastikan apakah Donald Trump akan menyetujui serangan-serangan baru.

Sepanjang tahun ini, Trump berulang kali memveto rencana untuk kembali melaksanakan operasi militer berskala besar, termasuk pada bulan ini, ketika pasukan Amerika Serikat dan Israel hampir siap melancarkan serangan. Seluruh pejabat yang diwawancarai untuk penyusunan laporan ini berbicara dengan syarat identitas mereka dirahasiakan, sehingga mereka dapat memberikan keterangan secara terbuka mengenai perencanaan militer.

Para pejabat Iran telah berjanji bahwa kali ini mereka akan memperluas cakupan serangan balasan melampaui kapal-kapal dagang dan infrastruktur energi di kawasan, hingga mencakup pusat-pusat data (data center) serta kabel-kabel internet bawah laut. Mereka menegaskan bahwa gelombang konflik kali ini tidak akan berakhir dengan cepat dan tidak akan tetap terbatas.

Sementara Amerika Serikat sedang mengumpulkan persenjataan dalam jumlah sangat besar yang akan sepenuhnya siap pada awal November, berbagai upaya diplomatik juga terus berlangsung. Para perunding Amerika Serikat menggunakan kemungkinan kembalinya peperangan sebagai alat tekanan terhadap Iran untuk memaksa negara tersebut menunjukkan kemajuan dalam memenuhi tuntutan Washington mengenai program nuklir dan pengendalian Selat Hormuz.

Namun, hingga kini para perunding Iran belum bersedia memberikan konsesi mengenai program nuklir. Mereka tetap bersikeras agar pembahasan persoalan tersebut ditunda hingga tahap-tahap berikutnya dalam perundingan.

Sejumlah perencana militer Amerika Serikat meyakini bahwa sebuah kampanye militer intensif selama tiga hari dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar terhadap Iran sehingga mengubah sikap negara tersebut.

Akan tetapi, para pejabat Amerika Serikat telah berulang kali memperkirakan kehancuran Iran, sementara sejumlah pejabat negara-negara Barat lainnya mengingatkan bahwa pemerintah Iran sejauh ini mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan terhadap perekonomian negaranya.

Dana Stroul, yang pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden menjabat sebagai pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan Timur Tengah di Pentagon, mengatakan:“Pada tahap peperangan saat ini, hal yang sudah jelas adalah bahwa kampanye militer konvensional yang sejauh ini telah dilaksanakan, bersama dengan sanksi-sanksi ekonomi berat yang sedang berlaku dan blokade laut Amerika Serikat, belum berhasil membawa pemerintah Iran kembali ke meja perundingan secara berarti.”

Stroul, yang kini bekerja di Washington Institute for Near East Policy, mengatakan bahwa baik Donald Trump maupun Benjamin Netanyahu belum memberikan “argumentasi yang meyakinkan mengenai bagaimana peperangan lebih lanjut dapat mengubah kebuntuan strategis ini di kawasan yang setiap harinya semakin tidak stabil dan semakin dilanda konflik.”

Pemilihan umum Israel pada 27 Oktober berpotensi semakin mempersulit berbagai rencana tersebut. Menurut para pakar, apabila Netanyahu kalah dalam pemilihan umum, ia akan menjadi perdana menteri sementara sehingga akan lebih sulit baginya untuk memulai peperangan.

Meskipun demikian, sebagian analis berpendapat bahwa Netanyahu mungkin akan memanfaatkan kemungkinan serangan bersama Amerika Serikat dan Israel yang semakin dekat sebagai alat tekanan terhadap para pesaing politiknya. Dengan cara tersebut, ia dapat berusaha mendorong mereka bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional untuk menangani peperangan, sebuah langkah yang dapat memperpanjang masa kekuasaannya.

Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Netanyahu membentuk pemerintahan persatuan nasional dan memasukkan sejumlah anggota partai oposisi ke dalam kabinet perang agar mereka turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Mazal Mualem, komentator politik Israel sekaligus penulis biografi Netanyahu, mengatakan: “Ia dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyerukan pembentukan pemerintahan darurat yang melibatkan berbagai pihak. Namun, ia akan menghadapi ketidakpercayaan yang sangat mendalam dari para pesaing politiknya.”

Ia menambahkan: “Apabila Iran menyerang, situasinya akan berbeda. Namun, akan sangat sulit baginya untuk memulai sebuah serangan ofensif.”

Para pejabat mengatakan bahwa kemungkinan Donald Trump memutuskan untuk memulai kampanye militer baru pada bulan ini sangat kecil. Akan tetapi, terdapat berbagai alasan politik yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan akan menunggu hingga pemilihan umum Amerika Serikat selesai.

Salah satu alasan terpenting adalah janji yang disampaikan Trump sendiri pada awal bulan ini bahwa ia tidak akan melancarkan serangan sebelum pemilihan umum berlangsung. Amerika Serikat juga belum akan menempatkan seluruh perlengkapan dan pasukan militer yang dibutuhkan pada posisi yang telah ditentukan hingga awal November. Perlengkapan dan pasukan tersebut mencakup tiga kapal induk, ribuan personel marinir, jet-jet tempur, serta pasukan operasi khusus.

Militer Amerika Serikat lebih memilih melaksanakan serangan dengan memanfaatkan kegelapan malam. Pada awal bulan mendatang, durasi waktu gelap di langit Iran akan semakin panjang. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa peperangan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Pada Rabu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan para pegawai pemerintah yang tidak memiliki tugas esensial beserta anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi. Perintah tersebut dikeluarkan ketika kelompok Ansarullah yang didukung Iran masih terus melancarkan serangan terhadap berbagai sasaran di negara tersebut.

Seorang pejabat Gedung Putih pada Rabu mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan komentar mengenai rencana-rencana militer yang “mungkin ada ataupun mungkin tidak ada”. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Donald Trump tetap mempertahankan seluruh opsi yang tersedia untuk memastikan Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir.

Sejumlah pejabat mengatakan bahwa dalam menentukan sasaran serangan, kilang minyak dan infrastruktur perminyakan akan dihindari karena Trump bertekad mencegah kenaikan harga bensin lebih lanjut.