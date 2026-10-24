Sikap Lebanon yang Terus Bersikeras Melanjutkan Perundingan Tanpa Hasil dengan Israel Sangat Mengherankan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syekh Ali al-Khatib, Wakil Ketua Dewan Tinggi Islam Syiah Lebanon, dalam khotbah salat Jumat mengatakan bahwa berlanjutnya peperangan telah meningkatkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan.

Terlebih lagi, banyak keluarga hingga kini masih terusir dari rumah dan tanah mereka, sementara mereka mengikuti berbagai analisis media yang tidak selalu bersikap netral dan terkadang memiliki tujuan politik tertentu.

Dengan mengkritik pembentukan opini melalui media serta upaya sejumlah analis untuk melemahkan semangat masyarakat Lebanon dan Republik Islam Iran, Al-Khatib mengatakan bahwa sebagian pihak berusaha meyakinkan masyarakat agar menerima kekalahan dan menyerah kepada kekuatan Amerika Serikat.

Upaya tersebut dilakukan dengan membandingkan kemampuan militer pihak-pihak yang bertikai dan menekankan ketimpangan kekuatan di antara mereka, sementara mereka mengabaikan perhitungan yang berlandaskan keimanan.

Dengan merujuk pada pengalaman pada masa Rasulullah Saw, Al-Khatib menegaskan bahwa keunggulan jumlah pasukan dan kekuatan materi tidak selalu menjamin kemenangan. Ia juga menyinggung berbagai peperangan yang sedang berlangsung di dunia Arab.

Menurutnya, konflik-konflik tersebut telah menyebabkan melemahnya negara-negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, serta mendorong sebagian pihak memilih sikap mengisolasi diri dan netral. Ia menilai kecenderungan tersebut dapat membuka jalan bagi semakin terpecahnya negara-negara di kawasan. Al-Khatib juga menyatakan bahwa negara-negara Barat tidak memperlakukan bangsa Arab dan umat Islam berdasarkan prinsip kesetaraan.

Dalam bagian lain pernyataannya, Al-Khatib mengkritik apa yang disebutnya sebagai tekanan dan ancaman melalui media terhadap Republik Islam Iran.

Ia mengatakan bahwa hingga kini Amerika Serikat, meskipun telah menggunakan peperangan, sanksi, ancaman, dan berbagai upaya mediasi, belum berhasil memaksa Iran menyerah ataupun mengalahkan negara tersebut.

Wakil Ketua Dewan Tinggi Islam Syiah Lebanon itu kemudian menyinggung penyelenggaraan putaran kedelapan perundingan langsung antara para pejabat Lebanon dan Israel pada pekan ini. Ia mengkritik sikap Pemerintah Lebanon yang terus bersikeras melanjutkan proses perundingan tersebut.

Menurutnya, hasil perundingan terbaru tidak lebih baik dibandingkan putaran-putaran sebelumnya. Hal ini disebabkan Israel tetap bersikeras menuntut pelucutan senjata kelompok perlawanan di seluruh wilayah Lebanon sebelum mengambil langkah apa pun.

Selain itu, menurut Al-Khatib, jajaran pemerintahan Israel juga tidak bersedia memberikan konsesi apa pun menjelang pemilihan umum. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat juga belum menunjukkan kemauan untuk memberikan tekanan terhadap Israel.

Al-Khatib menyatakan: “Kami merasa heran dengan sikap para pejabat Lebanon yang terus bersikeras melanjutkan perundingan tersebut dan tunduk pada tuntutan-tuntutan yang didiktekan Amerika Serikat, meskipun telah mengalami kegagalan berulang kali dan mengetahui bahwa perundingan itu tidak membuahkan hasil.

Tuntutan untuk melucuti senjata kelompok perlawanan dalam situasi ketika Lebanon masih menghadapi pendudukan pada dasarnya tidak dapat diterima.”

Ia kemudian meminta Pemerintah Lebanon untuk lebih memprioritaskan persoalan-persoalan dalam negeri, khususnya permasalahan ekonomi, kehidupan sehari-hari, dan kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menghabiskan waktu untuk menangani berbagai persoalan yang berada di luar kemampuan dan kapasitasnya.