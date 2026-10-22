Hazem Qassem: Ulama Islam jangan berdiam diri terhadap kejahatan para penjajah

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Shahab, Hazem Qassem, juru bicara gerakan perlawanan Islam Hamas, menyatakan keheranannya atas diamnya lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh agama di dunia Islam terhadap eskalasi kejahatan rezim Zionis, khususnya di Jalur Gaza.

Hazem Qassem mengatakan: perang genosida dan kelaparan terhadap rakyat Gaza masih berlangsung, dan para pelajar di jalanan serta para perempuan di tenda-tenda mereka menjadi sasaran dan dibunuh.

Ia menyerukan kepada semua ulama dan lembaga keagamaan di Palestina dan seluruh dunia Islam untuk menjalankan peran nyata dan tanggung jawab mereka dalam mendukung rakyat Gaza terhadap genosida dan kelaparan.

Juru bicara Hamas menegaskan: peran ulama harus, berdasarkan ajaran agama Islam, merupakan peran yang memimpin, di lapangan, dan berpengaruh dalam mendukung dan membantu rakyat Gaza.