Memahami Tujuan, Keikhlasan, dan Penyucian Jiwa: Syarat Utama untuk Memberikan Pengaruh dalam Masyarakat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Karimi Jahromi, pengajar dars-e kharij di Hauzah Ilmiah Iran, dalam acara penyambutan para mahasiswi baru hauzah dari Provinsi Alborz yang diselenggarakan di Aula Ayatullah Syara'i, Pusat Pengelolaan Hauzah Ilmiah Perempuan Iran di Qom, menyampaikan sejumlah pesan penting dan mendasar mengenai perjalanan menuntut ilmu agama.

Dalam sambutannya, ia menyinggung kedudukan tinggi pendidikan ilmu-ilmu agama serta menyampaikan berbagai arahan penting yang dapat menjadi pedoman dalam perjalanan pendidikan seorang pelajar hauzah. Ayatullah Karimi Jahromi menegaskan bahwa memasuki hauzah memerlukan peninjauan kembali terhadap niat dan tujuan.

Ia menjelaskan: “Pada langkah pertama, manusia harus merenungkan antara dirinya dan Allah: apakah tujuannya adalah memperoleh kedudukan dan jabatan, kesejahteraan duniawi, serta menjadi orang yang dihormati dan memiliki kekuasaan dalam masyarakat, ataukah untuk memperoleh keridaan Allah? Apabila motivasinya bersifat material, perjalanan menuntut ilmu di hauzah tidak akan mencapai keberhasilan yang sesungguhnya. Satu-satunya jalan yang akan tetap bertahan adalah ‘Allah, Allah, dan Allah’. Artinya, seseorang belajar agar dapat menyelamatkan masyarakat dari cengkeraman setan, berbagai syubhat, dan penyimpangan. Hal tersebut membutuhkan waktu-waktu khusus untuk menyendiri pada malam hari serta hubungan yang terus-menerus dengan Allah sebagai sumber tawakal.”

Selanjutnya, beliau menekankan pentingnya memanfaatkan waktu secara maksimal. Dengan mengkritik pemborosan waktu dalam sebagian lingkungan pelajar hauzah, ia mengingatkan: “Seorang penuntut ilmu harus mempersembahkan seluruh keberadaan, semangat, perhatian, dan kesungguhannya kepada ilmu dengan penuh keikhlasan, agar ilmu pun menganugerahkan sebagian rahasianya kepadanya. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan ilmu yang sesungguhnya. Menjawab berbagai syubhat generasi muda memerlukan kajian yang mendalam dan dilakukan siang maupun malam. Sebagaimana sebagian ulama besar yang terus melakukan pembacaan dan penelitian hingga azan Subuh.”

Memilih Ilmu yang Bermanfaat dan Bercahaya

Selanjutnya, dengan merujuk pada ajaran-ajaran Islam, pengajar hauzah tersebut menegaskan bahwa tidak setiap kegiatan membaca atau gelar keilmuan dapat disebut sebagai ilmu yang sesungguhnya. Menurut beliau, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menerangi hati dengan pancaran Ilahi, membebaskan manusia dari berbagai keterikatan jasmani, serta menghubungkannya dengan alam yang kekal.

Setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar dan adabiyat, seorang pelajar harus melanjutkan pendidikannya menuju ilmu-ilmu yang mendasar dan autentik, seperti mengenal Allah (ma'rifatullah), mengenal Nabi, mengenal Imam, dan mengenal diri sendiri.

Akhlak dan Penyucian Jiwa: Fondasi Utama Kemajuan

Ayatullah Karimi Jahromi selanjutnya membahas pentingnya menyelaraskan ilmu dan akhlak. Dengan menyinggung pentingnya mempelajari akhlak di bawah bimbingan para guru yang memiliki kemampuan dan pengalaman, beliau menjelaskan: “Mengenali sifat-sifat akhlak yang tercela hanyalah langkah pertama. Langkah yang lebih penting adalah ‘melawan hawa nafsu’ dan menyucikan jiwa. Sebagaimana para ulama besar agama, seperti almarhum Ayatullah Haji Syekh Abdul Karim Haeri, yang melalui perjuangan melawan hawa nafsu mencapai kedudukan spiritual sedemikian rupa sehingga tangan dan lisan mereka pun terjaga dari dosa dan kebohongan, para pelajar hauzah juga harus berusaha menyucikan batin mereka.”

Beliau menyebutkan bahwa membuang-buang waktu, menjauh dari akhlak mulia, menuntut ilmu hanya demi memperoleh nilai, ijazah, atau jabatan, serta melakukan berbagai bentuk kecurangan akademik—seperti plagiarisme dalam penulisan tesis—merupakan beberapa penyakit terbesar yang merusak ilmu. Beliau menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut akan membawa manusia menuju kemerosotan, bukan kesempurnaan.

Pada bagian akhir sambutannya, pengajar hauzah tersebut mengingatkan kembali peran historis para perempuan pejuang pada masa awal Islam, termasuk peran perempuan Karbala, Sayyidah Zainab Kubra Sa, dalam menyelenggarakan majelis-majelis keilmuan dan menyampaikan ajaran Ilahi.

“Seorang pelajar agama tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan, kebutuhan, serta berbagai persoalan kemiskinan budaya yang dihadapi masyarakat. Seiring dengan kegiatan menuntut ilmu, para pelajar hauzah harus memiliki rasa tanggung jawab untuk meningkatkan taraf kebudayaan masyarakat, menyebarkan akhlak dan kesantunan, membantu orang-orang yang membutuhkan, serta menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Mereka juga harus memanfaatkan kesempatan masa muda dengan sebaik-baiknya.” Tambahnya.