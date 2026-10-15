Juru bicara Garda Revolusi: Setelah perang ۴۰ hari, kami telah memperoleh senjata yang lebih canggih

Menurut laporan kantor berita ABNA, Jenderal Hossein Mohebbi dalam wawancara eksklusif dengan surat kabar Tehran Times tidak menutup kemungkinan terjadinya perang baru terhadap Iran dan mengatakan: meskipun dimulainya perang semacam itu oleh Amerika Serikat tidak logis, kemungkinan ini masih ada; karena menurutnya, pemerintahan Trump membutuhkan pencapaian sebelum pemilihan tengah periode.

Mohebbi menambahkan: Iran siap menghadapi segala agresi baru dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, dan konsekuensi dari tindakan semacam itu bagi Amerika Serikat akan «lebih menyakitkan».

Juru bicara Garda Revolusi juga, dengan mengkritik liputan media tentang perang luar negeri Amerika Serikat, mengatakan bahwa menurut keyakinannya, opini publik negara ini tidak diberitahu tentang realitas perang-perang tersebut, dan media arus utama menyembunyikan realitas dari apa yang ia sebut «agresi tanpa belas kasihan».

Ia juga menyebut pernyataan pejabat Amerika tentang adanya perbedaan pendapat dan tidak adanya kerja sama di antara para pemimpin Iran sebagai «sepenuhnya palsu» dan mengatakan klaim-klaim ini diajukan dengan tujuan membenarkan kegagalan Washington dalam perang.