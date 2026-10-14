Kesabaran Kami Telah Habis, Kami Akan Memberikan Pelajaran Keras!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Donald Trump, yang saat ini tengah menghadapi pemilu Amerika Serikat dan mengkhawatirkan posisi Partai Republik, kembali melontarkan pernyataan keras terhadap Iran.

Dengan mengkritik kebijakan pemerintahan mantan Presiden Barack Obama terhadap Teheran, Trump menyatakan bahwa kesabaran Washington dalam menghadapi Iran telah habis.

Trump: Iran Tidak Akan Pernah Memiliki Senjata Nuklir

Trump menegaskan bahwa perang melawan Iran akan segera berakhir. Ia juga menyatakan bahwa Iran tidak akan pernah berhasil memperoleh senjata nuklir.

Menurutnya, berakhirnya peperangan tersebut akan membawa dampak besar terhadap pasar energi dunia.

“Perang dengan Iran akan segera berakhir. Negara itu tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, dan setelah perang berakhir, harga energi akan turun secara drastis,” tegasnya.

Trump kemudian kembali menyalahkan kebijakan pemerintahan Barack Obama dalam menangani persoalan Iran.

Ia menuding pemerintahan Obama telah memberikan miliaran dolar kepada Iran, padahal menurutnya Amerika Serikat seharusnya mencegah upaya negara tersebut untuk memperoleh senjata nuklir.

“Pemerintahan Barack Obama telah memberikan miliaran dolar kepada Iran, sementara seharusnya mereka mencegah negara itu berupaya mendapatkan senjata nuklir,” ujarnya.

Trump Ancam Berikan Pelajaran Keras kepada Iran

Dalam pernyataan berikutnya, Trump menggambarkan kondisi masyarakat Iran sedang berada dalam situasi penuh penantian dan ketidakpastian. Ia kemudian kembali menyampaikan ancaman keras terhadap Iran.

“Rakyat Iran berada dalam semacam keadaan menunggu dan ketidakpastian. Kami akan memberikan pelajaran keras kepada mereka karena kesabaran kami terhadap mereka telah habis,” kata Trump.

Perang Iran dan Krisis Selat Hormuz Disebut Tekan Popularitas Trump

Sementara itu, ABNA menilai bahwa kebijakan Trump selama beberapa tahun terakhir, ditambah dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz, telah memberikan tekanan besar terhadap posisi politiknya di dalam negeri.

Media tersebut juga menggambarkan perang Amerika Serikat melawan Iran sebagai sebuah kegagalan bagi Washington. Menurut penilaian ABNA, situasi tersebut telah menyebabkan tingkat popularitas Trump merosot tajam.

Di sisi lain, perkembangan perang dan dampaknya terhadap perekonomian Amerika Serikat juga disebut meningkatkan kekhawatiran Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu yang akan datang.

ABNA menyebut bahwa perkembangan hasil survei opini publik serta kondisi kampanye politik di Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran tersebut.