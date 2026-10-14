Ketakutan Netanyahu akan kekalahan dalam pemilihan; klaim terhadap Iran dan Perlawanan

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, «Benjamin Netanyahu», Perdana Menteri rezim Zionis, dalam percakapan dengan saluran televisi 14 rezim ini sambil menyatakan kekhawatiran tentang hasil pemilihan mendatang, meminta arus kanan dan pendukungnya untuk hadir di kotak suara dengan partisipasi maksimal.

Netanyahu dalam kelanjutan proyeksi biasanya mengklaim bahwa Iran, Hamas dan Hizbullah berusaha menjatuhkannya dan akan berusaha mengganggu proses pemilihan.

Ia dengan mengulangi klaim tak berdasar terhadap program nuklir Iran, mengklaim bahwa tidak akan mengizinkan Teheran mendapatkan senjata nuklir.

Perdana Menteri rezim Zionis juga untuk mendorong pemilih yang mendukung arus kanan, mengklaim bahwa kemenangan koalisi saingan akan berarti penarikan dari Gaza dan Lebanon, pembubaran media yang mendukung kabinet dan pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Ia menekankan bahwa dalam hal kemenangan dalam pemilihan, tidak akan sama sekali menyetujui penarikan dari Tepi Barat dan pembentukan pemerintahan Palestina.